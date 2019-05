„Witzig und cool“ : Steinmeier lobt frechen Spot der DFB-Frauen

Grassau Bei einem Besuch im WM-Abschlusstrainingslager hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Fußballerinnen viel Erfolg bei der anstehenden Weltmeisterschaft gewünscht.

„Wir dürfen der WM in Frankreich mit großen Hoffnungen und Erwartungen entgegensehen. Die Spielerinnen tun dies ganz gewiss“, sagte der 63-Jährige in Grassau. Pünktlich um 11.00 Uhr traf das Staatsoberhaupt im idyllischen Ort am Chiemsee ein und beobachtete gemeinsam mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg die Übungseinheit der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.