Nationalspielerin : Svenja Huth: Müssen Frauenfußball nachhaltig fördern

Berlin Nationalspielerin Svenja Huth hofft, dass sich durch den EM-Hype auch nachhaltig die Bedingungen der Fußballerinnen in der Bundesliga verändern.

Für gute Basisstrukturen kämpfen

Nach der EM stehen für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nun die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele in der Türkei am Samstag und in Bulgarien am kommenden Dienstag an. „Wir werden eine super Elf haben und wollen die Spiele erfolgreich bestreiten“, sagte Klara Bühl (21) vom FC Bayern München. Mit 21 Punkten führt der EM-Zweite die Gruppe H vor Serbien (18) an und benötigt nur noch einen Sieg, um das Ticket für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) aus eigener Kraft zu lösen.