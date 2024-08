Mehr Kontrolle und mehr Geld Tarifvertrag im US-Frauenfußball setzt neue Maßstäbe

Profi-Fußballerinnen in den USA haben dank eines neuen Tarifvertrags zukünftig deutlich mehr Kontrolle über ihrer Karriere und verdienen zudem mehr Geld als bislang. Wie alle anderen Profis in der NWSL können auch die deutschen Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger und Felicitas Rauch ab der kommenden Saison nicht mehr gegen ihren Willen transferiert werden. Als erste relevante Profi-Liga der USA schafft die NWSL zudem den sogenannten Draft ab - und gibt Spielerinnen nach dem College damit erheblich mehr Kontrolle darüber, in welchem Team sie ihre Karriere als Profi beginnen werden.