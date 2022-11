„Scoring Girls“ : Tekkal und die Mädchen, die nicht Fußball spielen dürfen

Köln Fußballerinnen mit Migrationshintergrund gibt es - verglichen mit dem Anteil an der Bevölkerung - sehr wenige. Der DFB sieht da ein „Riesenpotenzial“, aber es braucht Trainerinnen wie Tugba Tekkal.

Nein, sie selbst nicht. Da verweist die Vize-Europameisterin - eine von derzeit nur zwei deutschen Nationalspielerinnen mit Migrationshintergrund - lieber auf ihre Freundin Tugba Tekkal. Die 37-Jährige kurdisch-jesidischer Abstammung trainiert an diesem Nachmittag auf einem Sportplatz in Köln mal wieder mit einigen Mädchen, deren Namen und Gesichter teilweise lieber nicht in der Öffentlichkeit auftauchen sollten. Weil sie sonst zu Hause mächtig Ärger bekommen könnten.

Heimlich Fußball gespielt

Tekkal musste heimlich Fußball spielen, bis sie 16 war. Dennoch brachte sie es bis zur Bundesliga-Spielerin beim Hamburger SV und 1. FC Köln. Ihre Eltern stammen aus der Osttürkei und wurden als Kurden und Teil der jesidischen Glaubensgemeinschaft verfolgt. Tekkal ist in Hannover geboren und aufgewachsen, mit neun Geschwister und „in Unfreiheit“, wie sagt. Mit Anfang 20 ging sie nach Hamburg. „Unverheiratet“, erzählt sie mit blitzenden Augen und breitem Grinsen und streicht sich ihre schwarz glänzenden Locken aus dem Gesicht, „das war natürlich ein Riesenthema in der Familie.“ Aber sie hege keinen Groll gegen ihre Eltern: „Bildung war ihnen wichtig, aber auf Sportvereine wären sie nie gekommen.“

Mit ihren Schwestern gründete Tugba Tekkal 2015 Hawar.help, um auf den Genozid an den Jesiden aufmerksam zu machen. „Auf der Asche eines Völkermordes“, wie sie sagt. Düzen Tekkal ist die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation. Die Jesiden sind eine ethnisch-religiöse Minderheit im Norden von Irak und Syrien und in der südöstlichen Türkei, seit Jahren verfolgt von der Terrormiliz Islamischer Staat - wie beim Angriff auf die Region um das Sindschar-Gebirge 2014.

Acht Standorte insgesamt

Zwei Standorte im Irak, drei in Köln, vier in Berlin. Insgesamt über 250 Kickerinnen aus etwa 15 Nationen, zwischen zehn und 30 Jahre alt. „Mädchen, die in ihren Herkunftsländern nicht die Möglichkeit hatten, Fußball zu spielen beziehungsweise denen es verboten war“, erklärt Tekkal. „Und die das Gefühl hatten, etwas Falsches zu tun, wenn sie es machten. Oder das Gefühl, Verrat an ihren Eltern zu betreiben.“ Das Angebot richte sich auch an Mädchen, die in Deutschland geboren sind und „trotzdem das Gefühl haben, nicht dazuzugehören“.