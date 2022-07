Turnier in England : Titelverteidiger Niederlande startet mit 1:1 in Frauen-EM

Sheffield Titelverteidiger Niederlande ist mit einem Unentschieden in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gestartet.

Dank der Wolfsburger Bundesliga-Spielerin Jill Roord kam der Europameister in Sheffield zu einem 1:1 (0:1) gegen Schweden. Die Mittelfeldspielerin erzielte in der 52. Minute den Ausgleichstreffer und rettete den Niederlanden damit zum Auftakt in der Gruppe C einen Punkt. Vor rund 21.300 Zuschauern hatte Jonna Andersson (36.) die Skandinavierinnen in Führung gebracht.