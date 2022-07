Europameisterschaft : Tor in Nachspielzeit: Schwedens Frauen besiegen Belgien

Tor in Nachspielzeit: Schwedens Frauen besiegen Belgien

Leigh Schweden ist nach England und Deutschland in das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen eingezogen.

Der Titelgewinner von 1984 mühte sich am Freitagabend vor rund 7500 Zuschauern in Leigh im Viertelfinale zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Außenseiter Belgien. Das entscheidende Tor für das Team von Trainer Peter Gerhardsson erzielte Linda Sembrant in der zweiten Minute der Nachspielzeit.