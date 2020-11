Kurztrip nach Dublin : Torhüterin Berger vor Debüt in DFB-Auswahl

Ingolstadt Auf dem Weg zur EM 2022 zeichnet sich bei den deutschen Fußballerinnen ein harter Konkurrenzkampf im Tor ab. In Irland darf nun erstmals die im Ausland gereifte Ann-Katrin Berger ran - mit 30 Jahren.

Die Torhüterin von Chelsea Ladies soll in der letzten EM-Qualifikationspartie am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) mit 30 Jahren ihr erstes Länderspiel bestreiten.

„Natürlich geht da ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich kann's kaum erwarten, der Tag kann gar nicht schnell genug kommen“, sagte die frühere Keeperin von Turbine Potsdam in einer Video-Pressekonferenz am Sonntag. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte ihr den Einsatz signalisiert. Bei Berger war 2017 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden, nach einer Operation stand sie ein paar Monate später schon wieder auf dem Platz. „Ich war ein bissschen vorsichtiger als die anderen“, sagte sie zu ihrer Situation in der Pandemie.