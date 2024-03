Frauenfußball Torhüterin Frohms: Gleiches Gehalt wie Männer „utopisch“

„Ich weiß nicht, ob wir das wirklich hinkommen sollten“, sagte die 29-Jährige von Pokalsieger VfL Wolfsburg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich des Weltfrauentages. „Wir bringen ganz viele Dinge mit, die im Männerfußball oft als fehlend bemängelt werden: was Fannähe angeht, was Vorbilder angeht.“ Sie glaube nicht, dass der Frauenfußball gut beraten sei, „allem nachzustreben, was der Männerfußball erreicht hat“.