Deutsche Fußballerinnen Trainer Hrubesch: Nicht nur Gute-Laune-Onkel

Olympia, das hat den Europameister von 1980 auf seine alten Tage wieder gepackt. „Das kannst du nicht erklären, das musst du erleben“, sagte er immer wieder über die Atmosphäre bei den Spielen. Das HSV-Idol will unbedingt noch einmal ins Athletendorf, dafür könnte schon das Erreichen des Viertelfinales reichen, das für den Sieger der deutschen Vorrundengruppe in Paris ausgetragen wird. Auch das Endspiel findet in der Metropole statt. Im Finale stand Hrubesch schon 2016 in Rio mit der deutschen Männer-Auswahl, die im Elfmeterschießen an Brasilien scheiterte.