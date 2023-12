Frauenfußball UEFA-Reform: Hrubesch warnt vor Überlastung

Durch die Erweiterung der Champions League könnten sich aus der Bundesliga künftig der Meister und der Vizemeister direkt qualifizieren, wie aus den Ausführungen der UEFA am Montag hervorging. Dies ist dann möglich, wenn die Liga in der UEFA-Fünfjahreswertung - wie derzeit der Fall - mindestens den zweiten Platz belegt. In dieser Saison war nur Meister FC Bayern direkt qualifiziert. Der Vorjahres-Dritte Eintracht Frankfurt schaffte den Sprung über die Qualifikation, Vizemeister VfL Wolfsburg scheiterte in dieser an Paris FC.