EM der Fußballerinnen UEFA veröffentlicht Preise für EM 2025 in der Schweiz

Eröffnet wird die EM am 2. Juli im Baseler St. Jakob-Park, der mit 37.500 Plätzen die größte Kapazität bietet. Auch das Finale am 27. Juli findet in Basel statt. Die weiteren sieben Austragungsorte sind Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sion und Thun.