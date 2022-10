Nationalmannschaft : USA-Reise der DFB-Frauen macht der Bundestrainerin Sorgen

Dresden Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat nach dem 2:1-Sieg der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich ihr Unbehagen über die bevorstehende USA-Länderspielreise im November geäußert.

„Ausschlaggebend war, dass wir eine vertragliche Verpflichtung haben, die schon sehr lange zurückliegt“, sagte die 54-Jährige am Freitagabend in Dresden. „Wir sind das den USA noch schuldig. Ich wäre nicht böse, wenn wir ein anderes Agreement hätten. Wir haben alles versucht, viele Gespräche geführt, auch auf allerhöchster Ebene.“ Hintergrund ihrer Bedenken sind die hohen Belastungen vor allem ihrer vielen Spielerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase.

Die Vize-Europameisterinnen fordern in Test-Länderspielen zum Jahresabschluss gleich zweimal die Weltmeisterinnen aus den USA: am 11. November (01.00 Uhr MEZ) in Fort Lauderdale/Florida und am 13. November in Harrison/New Jersey (23.00 Uhr MEZ).