Olympische Spiele Verletzte Oberdorf: Hrubesch „bereit zu beten“

Oberdorf war in diesem Sommer vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern gewechselt. Sie soll heute nach München gebracht werden. Die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin gilt als zentrale Figur im deutschen Team und zeigte auch im letzten EM-Qualifikationsspiel eine starke Leistung. Die DFB-Auswahl trifft sich am Samstag in Frankfurt/Main und reist am Sonntag nach Marseille, wo am Donnerstag darauf das erste Gruppenspiel gegen Australien ansteht. Weitere Vorrundengegner sind die USA und Sambia.