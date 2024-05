DFB-Pokal-Finale VfL-Coach Stroot über Wachablösung: „Komplettes Medienthema“

Dass die Fußballerinnen des FC Bayern den VfL Wolfsburg in den kommenden Jahren als Nummer eins in Deutschland ablösen könnten, lässt VfL-Trainer Tommy Stroot kalt. „Ich bin sachlich orientiert. Für mich ist die Wachablösung ein komplettes Medienthema“, sagte Stroot (35) vor dem DFB-Pokal-Finale am Donnerstag gegen Meister FC Bayern (16.00 Uhr, ZDF/Sky) in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte vor dem Bundesliga-Rückspiel im März von einer „Wachablösung“ gesprochen, die der FC Bayern anstrebt.