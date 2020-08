Klare Worte : VfL-Kapitänin Popp: Frauenfußball ohne jedes Aber

San Sebastian Alexandra Popp hat sich erneut für den Aufbau von Frauenfußball-Abteilungen bei Lizenzvereinen der Männer-Bundesliga ausgesprochen.

Vor dem Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und Olympique Lyon in San Sebastian sagte die VfL-Kapitänin der „Bild am Sonntag“, der Weg, den beispielsweise Borussia Dortmund jetzt mit der Bildung einer Frauen-Mannschaft gehen will, sei richtig. „Aber es gilt: Wenn, dann richtig. Es soll nicht nur irgendwas gemacht werden. Jedes 'Aber' muss dabei gestrichen werden und alle im Verein müssen dahinterstehen. Wenn das so kommt, kann es eine extrem spannende Zeit im Frauenfußball werden“, sagte Popp.