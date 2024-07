Fußball VfL-Profi Sellner fordert Gesetz für stillende Mütter

Inhaber von Cafés, Restaurants und Geschäften können bislang von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Stillen in ihren Räumlichkeiten verbieten. Die Petition richtet sich an mehrere Bundesminister und fordert einen gesetzlichen Rahmen, der dies verhindert. In anderen europäischen Ländern wurden bereits spezifische Gesetze zum Stillen in der Öffentlichkeit geschaffen.