Turnier bis Ende August VfL Wolfsburg-Chef kritisiert späten Termin der Frauen-WM

„Eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft gehört an das Ende einer Saison mit vielleicht drei Wochen Pause. Dieser späte Zeitpunkt, der hilft niemandem“, sagte Kellermann. Die Bundesliga endet am letzten Mai-Wochenende, am 3. Juni steht noch das Champions-League-Finale an. Da die Clubs ihre Nationalspielerinnen erst zehn Tage vor Turnierbeginn abstellen müssen, die Vorbereitung des deutschen Teams unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber bereits am 20. Juni in Herzogenaurach beginnt, habe man sich mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zusammengesetzt und eine entsprechende Lösung gefunden.