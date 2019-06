EM in Frankreich : Videogruß mit Pferdeschwänzen: U21 wünscht DFB-Frauen Glück

Stefan Kuntz und die U21-Spieler wünschten den DFB-Frauen mit einer humorigen Videobotschaft für die EM in Frankreich Glück. Foto: Armin Weigel.

Natz-Schabs Mit Pferdeschwanz-Perücken und in Trikots mit den Namen der deutschen Fußball-Frauen hat die U21-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt einen Videogruß an das Frauen-Team geschickt.

U21-Trainer Stefan Kuntz und seine Spieler posieren in dem kurzen Clip in Anlehnung an den frechen Werbespot der Frauen mit langen Haaren und den Namen der deutschen Nationalspielerinnen auf dem Rücken.

„Wir von der U21 wünschen euch und natürlich euren jungen Damen heute Abend bei der WM in Frankreich fürs erste Spiel gegen China viel Glück, generell für das ganze Turnier“, sagt U21-Coach Stefan Kuntz in dem am Samstag veröffentlichten Video an seine Trainerkolleginnen der Frauen-Auswahl gerichtet. Kuntz trägt in dem Video den Namen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Rücken.

Die Frauen-Nationalmannschaft hatte vor dem Turnier mit einem ironischen und frechen Werbespot eines Sponsors für die WM geworben. „Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern gegen Vorurteile: Frauen sind zum Kinderkriegen da! Gehören in die Waschküche! Wie Amateurfußball - nur in Zeitlupe. Aber weißt du was: Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze“, heißt es dort.