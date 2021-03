Verbale Verfehlung : Vogels Bestrafung - DFB steht Fußballerinnen nach Brief bei

Frankfurt/Main Heiko Vogel äußert sich unsportlich gegen zwei Schiedsrichterinnen - daraufhin lässt ihn der Landesverband als Auflage Frauen-Teams trainieren. Die Profifußballerinnen sind ordentlich bedient und erhalten Zuspruch.

Am 20. März veröffentlichten Spielerinnen der Bundesliga und 2. Bundesliga einen Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB), in dem sie sich über Vogels verbales Fehlverhalten gegenüber zwei Schiedsrichterassistentinnen vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) und die entsprechende Strafe beschweren.