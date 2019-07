Frauen-Bundestrainerin : Voss-Tecklenburg freut sich auf Kaffee mit der Kanzlerin

Berlin Große Ehre für die Fußball-Bundestrainerin der Frauen: Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft Martina Voss-Tecklenburg.

Der Niederrheinerin war mit der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich im Viertelfinale an Schweden gescheitert. „Es braucht bei aller Enttäuschung noch mehr emotionalen Abstand, um unser Abschneiden seriös analysieren zu können“, sagte sie. „Am Ende geht es aber nicht darum, allein das Ergebnis zu reflektieren, sondern die Leistung im Gesamtkontext der WM. Das wollen wir im August im Trainerteam und mit dem DFB in aller Ruhe tun.“