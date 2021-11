DFB-Frauen : Voss-Tecklenburg: „Kein Statement über Impfstatus“

Frankfurt/M. Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ist bei Impfungen gegen das Coronavirus „sehr, sehr, sehr gut unterwegs“. Das sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Video-Pressekonferenz.

Die DFB-Auswahl tritt zu ihren nächsten WM-Qualifikationsspielen am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei an und am 30. November in Faro gegen Portugal. Zuletzt hatte es im deutschen Männer-Nationalteam viel Wirbel um den positiv getesteten, aber vollständig geimpften Niklas Süle gegeben. Daraufhin musste unter anderen sein nach eigener Aussage ungeimpfter Bayern-Kollege Joshua Kimmich in Quarantäne.