DFB-Frauen : Voss-Tecklenburg nominiert für US-Reise Freiburgerin Minge

Frankfurt/Main Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat erstmals Janina Minge (23) vom SC Freiburg in das 26-köpfige Aufgebot für die beiden Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Weltmeister USA berufen.

Auch Mittelfeldspielerin Paulina Krumbiegel (TSG 1899 Hoffenheim) kehrt ebenso in den Kader zurück wie Torfrau Almuth Schult. Die 31-Jährige fehlte zuletzt Anfang Oktober beim 2:1 gegen Frankreich in Dresden, weil sie bei ihrem neuen Club Angel City FC in den USA weilte.

Die erste Partie gegen die USA wird am 11. November (1.00 Uhr MEZ/zdf.de) in Fort Lauderdale/Florida ausgetragen. Schauplatz des zweiten Spiels am 13. November (23.00 Uhr MEZ/sportschau.de) ist die Red Bull Arena in Harrison/New Jersey.