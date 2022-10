Frauenfußball : Voss-Tecklenburg über EM-Effekt: „Tolle Entwicklung“

Dresden „Wir sind sichtbar“, sagt die Trainerin der deutschen Fußballerinnen gut zwei Monate nach der EM in England. In Dresden präsentiert sich der Vize-Europameister zur besten Sendezeit.

Popp: „Es hat sich einiges getan“

In der Bundesliga hatten zum Saisonauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern 23.200 Zuschauer für einen Rekord in einer Spielklasse gesorgt, deren Besucherschnitt zuletzt bei 811 lag. An den ersten beiden Spieltagen kamen insgesamt 47.238 Fans zu den zwölf Partien - mehr als in der gesamten Hinrunde der Vorsaison. Der Deutsche Fußball-Bund hat nach neuesten Erkenntnissen auch 50.197 Erstregistrierungen bei den Mädchen in den Vereinen, ein Plus von 150 Prozent. „Ich glaube, wir können allesamt durch die Bank sagen, dass sich einiges getan hat die letzten Wochen“, so DFB-Kapitänin Alexandra Popp.