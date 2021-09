Frauen-Nationalmannschaft : Voss-Tecklenburgs DFB-Brücke zu Flick und Kuntz

Frankfurt/M. Auch für die deutschen Fußballerinnen geht es jetzt um die WM-Qualifikation. Mit Blick auf die bereits 2022 anstehende EM sucht Bundestrainerin Voss-Tecklenburg den Wissenstransfer innerhalb des DFB.

Auch das Frauen-Team ist derzeit mit der WM-Qualifikation beschäftigt: Am 18. September (16.05 Uhr/ARD) geht es in Cottbus gegen Bulgarien und drei Tage später in Chemnitz (16.00 Uhr/ZDF) gegen Serbien. Vom Quartier in Dresden aus sind die DFB-Frauen im dann im roten Bus mit „eigenem Branding“ unterwegs, wie Teammanagerin Maika Fischer stolz berichtete. Da die Nationalmannschaften wegen der Corona-Maßnahmen immer zwei Busse benötigen, war der rote Frauen-Bus zuletzt in Stuttgart schon bei den Männern im Einsatz. Manuel Neuer und Co. durften quasi die Sitze wärmen. „#IMTEAM“ statt - wie bei den Männern - „Wir für Deutschland“ steht auf dem Gefährt.