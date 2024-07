EM-Qualifikation „Wachrüttler“ für DFB-Frauen: Hrubesch bleibt gefasst

Knapp zwei Wochen vor der ersten Herausforderung gegen Australien bei den Sommerspielen ist bei den ambitionierten DFB-Frauen und dem Bundestrainer erst mal Ernüchterung eingekehrt. Die deutsche Auswahl ließ im vorletzten Härtetest beim EM-Qualifikationsspiel in Reykjavik fast alles vermissen und will es nun unbedingt am kommenden Dienstag (19.00 Uhr/ARD) in Hannover gegen Österreich besser machen. Dort werden an die 40 000 Fans erwartet, bevor sich die Auswahl gen Olympia verabschiedet.