Fußball-Nationalteam Was wird aus Voss-Tecklenburg? Lage bei DFB-Frauen vertrackt

Während die deutsche Männer-Auswahl die nächste Herausforderung mit der Heim-EM erst im nächsten Jahr vor sich hat, geht es für die Frauen schon in diesem Herbst um die Olympia-Qualifikation für Paris 2024. Die Auswahl startet an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark in die Nations League. Am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) geht es in Bochum gegen Island. Weiterer Gegner in der Gruppe 3 der Liga A ist Wales. Nur die Gruppenersten kommen in die Endrunde, wo die beiden einzigen europäischen Olympia-Plätze ausgespielt werden.