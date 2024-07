Ex-Wolfsburgerin Welttorhüterin Earps wechselt zu Paris Saint-Germain

Die englische Fußball-Europameisterin Mary Earps steht künftig für Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten. Wie der französische Hauptstadt-Club mitteilte, unterzeichnete die 31 Jahre alte Weltklasse-Torhüterin an der Seine einen Zwei-Jahres-Vertrag. Die frühere Wolfsburgerin spielte in den vergangenen fünf Jahren für Manchester United, mit den Red Devils gewann sie in der abgelaufenen Saison den FA Cup.