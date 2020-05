Vor Liga-Neustart : Wolfsburg-Frauen-Coach Lerch: „Besondere Verantwortung“

Wolfsburg Der Wolfsburger Meister-Trainer Stephan Lerch hat vor dem Neustart der Frauen-Bundesliga die internationale Vorreiterrolle hervorgehoben.

„Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir diese Chance bekommen haben und wieder Fußball spielen dürfen“, sagte Lerch vor dem ersten Spiel nach der coronabedingten Zwangspause. Am Freitag empfängt der Titelverteidiger VfL Wolfsburg (14.00 Uhr/DFB-TV) den 1. FC Köln. „Wir gehen mit großer Demut und großer Dankbarkeit an die Sache ran, dass es bei uns nicht so weit gekommen ist“, sagte der 35-Jährige mit Verweis auf Saisonabbrüche in anderen europäischen Ligen. „Das ist generell für den Frauenfußball etwas sehr Positives und wird auch so nach außen hin wahrgenommen.“