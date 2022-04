Champions League : Wolfsburg verpasst gegen Barcelona Einzug in Finale

Wolfsburg verpasst gegen Barcelona Einzug in Finale

Wolfsburg Das grün-weiße Fußballwunder ist ausgeblieben: Die Frauen des VfL Wolfsburg haben einen Überraschungserfolg verpasst und sind aus der Champions League ausgeschieden.

Gegen Titelverteidiger FC Barcelona reichte ein 2:0 (0:0) im Halbfinal-Rückspiel nicht zum Einzug in das Finale. Trotz eines verbesserten Auftritts des VfL im Vergleich zum desaströsen 1:5 im Hinspiel zog der spanische Titelverteidiger insgesamt verdient in das Finale in Turin ein.