Längere Pause : Wolfsburger Frauen bis Jahresende ohne Stürmerin Pajor

Wolfsburg Frauen-Fußball-Meister VfL Wolfsburg muss bis zum Jahresende auf Stürmerin Ewa Pajor verzichten.

Nach einem am Donnerstag durchgeführten Eingriff am linken Knie stehe fest, dass die polnische Nationalspielerin frühestens in drei Monaten wieder mit Aufbautraining beginnen könne, teilte der Club am Freitag mit.