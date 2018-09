Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gewann der deutsche Meister auch die zweite Partie gegen den isländischen Club Thor/KA mit 2:0 (1:0). dpa

Die Tore für den Vorjahresfinalisten erzielten Pernille Harder in der 28. und Ella Mcleod in der 66. Minute. Die Achtelfinal-Paarungen werden am 1. Oktober in Nyon ausgelost. Ausgetragen wird die Runde der besten 16 am 17./18. Oktober sowie am 31. Oktober und 1. November.

Daten zum Spiel

Die Champions League der Frauen

Homepage der VfL-Frauen