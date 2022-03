Champions League : Wolfsburgerin Jill Roord freut sich auf den Ex-Club Arsenal

London Die Niederländerin Jill Roord vom VfL Wolfsburg freut sich auf das Champions-League-Duell mit ihrem ehemaligen Club Arsenal WFC.

„Auch gegen Chelsea haben wir schon das Niveau der Engländer gespürt. Die individuelle Qualität ist das, was heraussticht - auf sämtlichen Positionen“, sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. „Es sind zwei Top-Mannschaften. Klar haben die viel individuelle Qualität“, merkte auch Roord an. „Wenn wir die Energie bringen wie gegen Chelsea, dann habe ich Vertrauen in meine Mannschaft.“ Ewa Pajohr und Pia-Sophie Wolter fehlen verletzungsbedingt. Das Rückspiel findet bereits in der nächsten Woche am 31. März in Wolfsburg statt.