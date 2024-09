Frauen-Bundesliga Wolfsburgerinnen in verrücktem Spiel nur 3:3 gegen Werder

Nationalspielerin Sarai Linder (11.) brachte die Wolfsburgerinnen früh in Führung. Doch begünstigt von Schwächen in der VfL-Deckung drehten die Gäste noch vor der Pause durch die Treffer von Tuana Mahmoud (35.) und Neuzugang Larissa Mühlhaus (40.) die Partie.Nach dem VfL-Ausgleich durch Lena Lattwein (61.) ging Werder eine Minute später erneut in Führung - wieder mit tatkräftiger Hilfe der Favoritinnen: Janina Minge passte zurück Richtung Torhüterin Merle Frohms, doch der Ball trudelte an Frohms vorbei, deren Rettungsversuch das 2:3 nicht mehr verhinderte.