Champions League : Wolfsburgerinnen trotz 1:5: „Gibt kein Aufgeben“

Wolfsburg Trotz ihrer 1:5-Niederlage im ersten Spiel haben sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona noch nicht aufgegeben.

24 Stunden vor dem Anpfiff am Samstag um 18.00 Uhr (DAZN) hatte der VfL bereits die Rekordzahl von 20.500 Eintrittskarten für die Partie in der Volkswagen Arena verkauft. Der bisherige Bestwert für ein Frauen-Spiel in Wolfsburg liegt bei 12.464 Zuschauern. Beim Hinspiel in Barcelona wurde vor einer Woche ein Frauenfußball-Weltrekord mit 91.648 Besuchern aufgestellt.