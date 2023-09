Fußball Wolfsburgs Frauen legen mit 3:0 zum Bundesliga-Start vor

Die Bayern-Frauen kassierten in Freiburg in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Joker Svenja Fölmli. 13.234 Zuschauer im Dreisamstadion sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse. Dabei gab Nationalspielerin Giulia Gwinn, die bei der Weltmeisterschaft mit dem Vorrunden-Aus der deutschen Auswahl in Australien nicht dabei war, gab ihr Pflichtspiel-Comeback elf Monate nach ihrem zweiten Kreuzbandriss. Die Abwehrspielerin steht auch im DFB-Kader für die beiden Nations-League-Spiele am kommenden Freitag in Dänemark und am 26. September gegen Island.