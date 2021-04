Frauen-Bundesliga : Wolfsburgs Frauen siegen bei Schlusslicht MSV Duisburg

Duisburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in der Bundesliga an Spitzenreiter FC Bayern München dran.

Das Team des scheidenden Trainers Stephan Lerch setzte sich beim Schlusslicht MSV Duisburg mit 4:0 (1:0) durch und stellte den alten Rückstand von zwei Punkten zu den Bayern wieder her. Der Tabellenführer hatte bereits zuvor bei Turbine Potsdam mit 3:2 (2:1) gewonnen. Das Spiel der Münchnerinnen war wegen der Teilnahme am Champions-League-Halbfinale vorverlegt worden. Am 9. Mai trifft das Spitzenduo in Wolfsburg im direkten Duell aufeinander.