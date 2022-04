Frauenfußball : „Wundervoll“, was entstanden ist: Stroots Weg mit Wolfsburg

Wolfsburg Wolfsburgs Fußballerinnen können das zweite Triple ihrer Clubgeschichte nach 2013 schaffen. Gegen Barcelona sind sie zwar Außenseiterinnen, aber Tommy Stroot hat bereits Bemerkenswertes geschaffen.

Den so beliebten Begriff für den Dreifach-Triumph nimmt Tommy Stroot bisher öffentlich nicht in den Mund. Für die Frauen des VfL Wolfsburg ist im Saisonendspurt aber alles möglich mit ihrem so jugendlich wirkenden Trainer. Jetzt spielt das Team um Torhüterin Almuth Schult und Kapitänin Alexandra Popp erst mal vor mehr als 90.000 Zuschauern im Camp Nou gegen den FC Barcelona.

Wolfsburg mit der Chance aufs Triple

„Wir sind gerade in einer Phase, in der wir uns komplett im Flow befinden und eine maximale Überzeugung ausstrahlen“, sagte Stroot nach dem Halbfinal-Erfolg im DFB-Pokal am vergangenen Sonntag beim FC Bayern. Am 28. Mai in Köln kann Wolfsburg nun zum achten Mal in Serie den Cup holen. In der Bundesliga liegt der VfL mit vier Punkten Vorsprung auf die Münchnerinnen ohnehin auf Titelkurs. Erstmal überstrahlt nun der Halbfinal-Kracher in der Königsklasse beim Titelverteidiger FC Barcelona am Freitag (18.45 Uhr/DAZN) alles.