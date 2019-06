Deutsche Fußball-Frauen : Zehenbruch: Marozsan fällt für WM-Vorrunde aus

Lille Die deutschen Fußball-Frauen müssen mindestens in der kompletten Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ohne Dzsenifer Marozsan auskommen.

Die DFB-Spielmacherin erlitt im Auftaktmatch gegen China einen Bruch des mittleren Zehs am linken Fuß, wie Bundestrainerin Marina Voss-Tecklenburg am Tag vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Valenciennes bekanntgab.