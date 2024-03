Frauen-Bundesliga Zum Saisonende: Leipzig trennt sich von Frauen-Trainer Uzun

Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht mit einem neuen Frauen-Trainer in die kommende Saison. Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, wird der Ende Juni auslaufende Vertrag von Saban Uzun nicht verlängert. Dazu habe die „ausführliche Analyse in der derzeitigen Pokal- und Länderspielpause“ geführt. Gespräche mit potenziellen Nachfolgern und Nachfolgerinnen sollen zeitnah aufgenommen werden.