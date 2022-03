Deutscher Fußball-Bund : Früherer DFB-Präsident Egidius Braun gestorben

Aachen Im Alter von 97 Jahren ist DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun gestorben. Der frühere Präsident hinterlässt vor allem ein soziales Denken, das er einst im DFB verankert hat.

Wie immer elegant gekleidet: dunkles Sakko, weißes Hemd, auf dem Kopf einen weißen Hut mit schwarzem Band. Von zwei Schlaganfällen geschwächt betrat er schließlich an diesem Sommertag im Juni 2019 den Platz für ein Mannschaftsfoto mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer.

Braun wurde gestützt, er ging am Stock. Die Zuschauer und auch die Profis waren tief bewegt. In der Nacht auf Mittwoch ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren gestorben.

„Heute ist ein trauriger Tag für alle Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland und Europa. Mit Egidius Braun verlieren wir einen besonderen Menschen, der sich mit den Möglichkeiten des Fußballs gerade für diejenigen eingesetzt hat, die Unterstützung und Zuwendung brauchen. Dabei trieb ihn insbesondere die Sorge um in Not geratene Kinder und Jugendliche“, sagte der heutige DFB-Boss Bernd Neuendorf.