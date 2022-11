Fußball-WM : Für TV-Sender keine normale WM: „Spagat“ mit vielen Dokus

Berlin Über keine Fußball-WM wurde im Vorfeld so diskutiert und gestritten, selten wurde einem Gastgeber derartiges Misstrauen entgegengebracht. Die TV-Sender tragen dem mit vielen Dokumentationen Rechnung.

Die Titelchancen des DFB-Teams, die WM-Favoriten oder mögliche Stars beim Turnier - im Vorfeld der Fußball-WM in Katar sind die sportlichen Themen in den Medien fast zweitrangig.

Dokumentationen beleuchten WM-Hintergründe

Die ARD hat am Montag unter anderen einen Thementag zu Katar im Programm. Zunächst wird um 20.15 Uhr der Film „Katar - warum nur“ von Ex-Nationalspieler und ARD-Experte Thomas Hitzlsperger gesendet. „Wir waren in Nepal und Katar. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die eine neue Perspektive hereinbringen“, sagt der 40-Jährige. Dabei sprach er mit Arbeitern und Hinterbliebenen von tödlich verunglückten Arbeitern. Auch Nationaltorwart Manuel Neuer und Ilkay Gündogan interviewte er. „Das war mir wichtig“, sagt Hitzlsperger über seinen Film. „Ich war froh, dass ich das gemacht habe, weil ich sagen kann: Wenn die WM losgeht, habe ich mich kritisch damit auseinandergesetzt“,

Um 22.50 wird am Thementag im Ersten „WM der Lügen - wie die FIFA Katar schönredet“ von Philipp Sohmer und ARD-Korrespondent Ramin Sina ausgestrahlt. Der Film nimmt die FIFA und ihren Präsidenten Gianni Infantino in den Blick. „Wir machen einen Faktencheck. Wir schauen uns Aussagen an von Infantino und überprüfen die“, erklärt Sina. „Wir haben uns drei Punkte herausgesucht: Punkt Nachhaltigkeit dieser WM, dann inwieweit diese WM die Gesellschaft nach vorne bringen kann in Katar und inwieweit die WM den Fußball nach vorne bringt.“