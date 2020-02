Kostenpflichtiger Inhalt: Fairness : Fußball: Ab jetzt auch in der Region null Toleranz für Meckern und Simulieren

Endlosen Diskussionen, Schubsereien und anderen Respektlosigkeiten soll jetzt der Garaus gemacht werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Kyllburg/Osburg Unparteiische sollen nun auch bis in die Kreisligen sehr konsequent gegen Disziplin- und Respektlosigkeiten vorgehen. Ist das überhaupt notwendig oder gar überzogen? Der TV hörte sich dazu in Schiedsrichterkreisen um.

Die Schiedsrichter ziehen andere Saiten auf – und das nicht nur in den Profiligen, sondern mit dem Ende der Winterpause auch bis in die Kreisligen. Konsequent gegen Unsportlichkeiten sollen die Schiris nun vorgehen und Gelbe Karten für Meckerer, Zeitspieler oder Simulanten zeigen. Diese Handhabe gibt der Fußballverband Rheinland (FVR) für seine Spielklassen vor. „Wir erwarten mehr Respekt vor dem Spiel, dem Gegner und dem Schiedsrichter.“ So heißt es in einem Rundschreiben, das Erich Schneider, Vorsitzender des FVR-Schiedsrichterausschusses, seinen rund 1300 Unparteiischen zugeschickt hat (ausführliches Interview dazu unten).

Wie viel Verwirrung und Diskussionen die Verschärfung der Regeln derzeit noch mit sich bringt, zeigte in den ersten Spielen nach der Bundesliga-Winterpause besonders der Fall Pleá auf: Mönchengladbachs Spieler sah sich nach einem nicht gepfiffenen Foul ungerecht behandelt, gestikulierte in Richtung Schiedsrichter Tobias Stieler – und das, obwohl er dafür bereits Gelb gesehen hatte. Die (neue) Konsequenz war eine zweite Gelbe und damit die Ampelkarte, was den Platzverweis des Gladbachers im Heimspiel gegen RB Leipzig (2:2) zur Folge hatte. Stieler hätte doch „einfach ein Auge zudrücken“ können, fand hinterher Fernsehexperte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und legte nach: „Wenn du jedes Abwinken mit Gelb bestrafst, spielst am Ende drei-gegen-drei.“

Extra Diese Unsportlichkeiten stehen auf dem Index Ab sofort gibt es viel schneller die Gelbe Karte, wenn Spieler, aber auch Trainer - einen am Boden liegenden Spieler verbal attackieren - auf den Schiedsrichter zurennen - gestenreich reklamieren - den Ball wegtragen, -schießen oder -werfen - Gelb für den Gegner oder den Einsatz des Video-Beweises fordern, - ein Spieler ohne Kontakt mit dem Gegner simuliert. Bei einer großen Rudelbildung gibt‘s jetzt Rot statt nur Gelb. Sieht ein Spieler wegen Reklamierens Gelb und protestiert danach weiter, fliegt er nun mit Gelb-Rot vom Platz.⇥(red)

Die neuen Anweisungen befürwortet Herbert Fandel: „Das Verhalten von Spielern und Trainern gegenüber den Schiedsrichtern hat sich in den letzten Jahren ins Negative entwickelt. Die klaren Vorgaben zwingen jetzt auch die zu nachsichtigen Unparteiischen zum Handeln.“ Zu seiner Zeit als Bundesligareferee sei es noch anders gewesen, sagt der in Kyllburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) lebende 55-Jährige, der Mitglied der Uefa-Schiedsrichterkommission ist und bis 2018 DFB-Schiri-Chef war: „Die Hierarchie auf dem Feld war eindeutiger. Heute ist sie flacher. Nichtsdestotrotz müssen klare Verhaltensgrenzen gezogen werden und insbesondere durch die Vorbildwirkung unserer Elite-Schiedsrichter in der Bundesliga sollten Unsportlichkeiten rigoros und einheitlich bestraft werden. Nur dann ändert sich das Verhalten.“

Ähnlich wie Fandel sieht es Hans-Peter Dellwing. Der 69-Jährige aus Osburg ist Vorsitzender des Fußballkreises Trier-Saarburg, leitete einst selbst Erst- und Zweitligaspiele. Deshalb hatte er die Entwicklung in der Eliteklasse auch im Blick: „Es war klar, dass hier was passieren musste. Die Schiedsrichter wollten die Spiele an der langen Leine führen. Das hat so nicht mehr geklappt.“ Nun das Ganze auch auf Rheinlandebene durchzusetzen, hält Dellwing aber für übertrieben, weil die Regeln, für was es Gelb gibt, ja sowieso feststünden: „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen.“ Außerdem hält er es für problematisch, so etwas während der Saison einzuführen: „Die Schiedsrichter sind in vielen Fällen noch gar nicht richtig drauf vorbereitet worden.“

Zumindest die in den höheren Amateurligen pfeifenden Schiris hätten bereits eine Einweisung durch den Verbandslehrwart erhalten, lässt Jan Hagen Engel durchblicken. Der 23-Jährige ist Lehrwart im Spielkreis Mosel und pfeift Oberligapartien. Alle anderen Schiedsrichter würden oder werden demnächst über die regelmäßigen Belehrungen informiert. Doch auch der Monzelfelder weiß: „Es wird etwas dauern, bis eine Linie gefunden ist und noch die eine oder andere Schwierigkeit mit sich bringen. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich alles schnell einspielen wird.“ Gerade wegen des Themas „Gewalt gegen Schiedsrichter“, das gegen Ende des Jahres durch Übergriffe in Südhessen oder Köln im Fokus stand, sei es „ein richtiges und wichtiges Zeichen“.

Auch Herbert Fandel hält die Umsetzung bis hinunter in die Kreisliga für richtig: „Die Schiedsrichter sollten sich nicht auseinanderdividieren lassen. Das Vorgehen unserer Bundesligaschiedsrichter hat immer auch Auswirkungen auf die Spielklassen in den Verbänden.“ Wichtig sei es, dass alle konsequent, aber nicht überzogen an die Dinge herangehen: „Dann kann sich sehr schnell eine Verhaltensänderung einstellen.“

Auf und abseits des Fußballplatzes hat Ludwig Weber schon allerhand in seinen 53 Jahren als Schiedsrichter erlebt: „Ich habe schon mal einen Fußtritt verpasst bekommen, und man hat mich mal in meiner Schiri-Kabine eingesperrt.“ Der Respekt gegenüber ihm sei in den vergangenen Jahren spürbar besser geworden, findet Weber (78). Der für den SV Badem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) an den Start gehende Unparteiische ist einer der dienstältesten Schiedsrichter im Fußballverband Rheinland. Dass es nun auch in der Kreisliga für eine abfällige Handbewegung etwa gleich die Gelbe Karte geben soll, sieht er als schwierig an: „Ich glaube nicht, dass da alle Schiris auf einer Linie sind.“ Nachher wüsste man als Akteur nicht mehr, woran man sei. Dennoch wolle natürlich auch er die Vorgaben umsetzen.

Klaus Grüber, Trainer des Trier-Saarburger A-Ligisten SG Kordel/Welschbillig, schlägt in die gleiche Kerbe wie Weber: „Die Schiris, die hier pfeifen, sind meist 16 bis 65 Jahre alt und haben demnach völlig unterschiedliche Lebenserfahrung und gehen somit unterschiedlich souverän mit gewissen Situationen um. Wenn dann vom Verband her gleiche Reaktionen gefordert werden, wird das nicht funktionieren.“

„In keiner anderen Sportart wie dem Fußball wird dem Schiedsrichter so wenig Respekt entgegengebracht wie im Fußball“, stellt Jens Schneider (41), Unparteiischer der SG Ruwertal, fest. Dass die Vorgaben nun auch auf Rheinlandebene umgesetzt werden sollen, hält er aber nicht für notwendig: „Es kommt auf die Persönlichkeit an und welche Ausstrahlung man hat.“

Noch am Anfang seiner Laufbahn an der Pfeife ist Jannic Berweiler (19, DJK St. Matthias Trier). Er habe bereits erlebt, wie schnell und oft Situationen, die von Disziplin- und Respektlosigkeit geprägt sind, im Spiel stattfinden. Deshalb ist es für ihn „auch richtig so, dass wir jetzt konsequenter und schneller handeln sollen.“ Eine spezielle Schulung ist aus seiner Sicht nicht vonnöten sein: „Jeder Schiedsrichter sollte wissen, wann die Grenze überschritten ist.“