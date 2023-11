Fußball-Bezirksliga Zweiter gegen Spitzenreiter: Tawern empfängt Mosella zum Hit

In Wallenborn ist es fünf vor zwölf. Wollen die Vulkaneifeler die Rote Laterne noch vor dem Winter abgeben, sollte gegen die Saartal-SG ein Dreier her. „Dafür muss von vorne bis hinten über die kompletten 90 Minuten alles passen“, weiß Wallenborns Coach Hein Carl. Richard Schomers (beruflich in den USA) und Kasper Wlodarek (Operation an der Leiste) stehen nicht zur Verfügung. Dafür ist Manuel Back nach abgesessener Gelb-Rotsperre wieder eine Option. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Wollen wir wieder erfolgreichen Fußball spielen, brauchen wir deutlich mehr Durchschlagskraft“, weiß Saartals Trainer-Urgestein Peter Schuh. Lucas Jakob kehrt nach Gelb-Rotsperre zurück.