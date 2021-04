Super League vs. UEFA : Fußball-Europa in Schieflage: Machtkämpfe um Milliarden

Fußball-Europa in Schieflage: Machtkämpfe um Milliarden

Super League vs. UEFA

Montreux Im europäischen Fußball ist nichts mehr, wie es war. Die Super League soll kommen. Etliche Fragen sind offen, einige werden die Gerichte beschäftigen. Und auch die EM-Frage ist noch nicht geklärt.

Nach der Aufregung um die geplante Super League und dem Beschluss zur Champions-League-Reform treffen sich die Spitzenfunktionäre der 55 UEFA-Nationalverbände zum Kongress in Montreux. Überschattet wird die Generalversammlung von den mit maximaler Emotion geführten Debatte um die Zukunft der Königsklasse.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin machte mit scharfer Kritik deutlich, dass er die abtrünnigen Clubs und deren Spieler am liebsten sofort aus allen UEFA- und FIFA-Wettbewerben verbannen will. Aber eine EM ohne Cristiano Ronaldo, ohne Toni Kroos, ohne Sergio Ramos? Und ein Champions-League-Triumph für Paris Saint-Germain am Grünen Tisch nach einem Ausschluss von Real Madrid, Manchester City und dem FC Chelsea? Dieses Szenario klingt viel zu radikal.