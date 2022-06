WM-Qualifikation : Fußball in der Heimat stärken: Neuseeland hofft vor Playoff

Neuseeland und Costa Rica spielen in Ar-Rayyan (Katar) um den Einzug in die WM-Endrunde. Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

Ar-Rayyan Sie hoffen auf den nächsten Fußball-Hype. 2010 löste Neuseelands Nationalmannschaft genau diesen mit der WM-Teilnahme aus.

Der 24-Jährige, der einst auch mal beim FC Carl Zeiss Jena spielte, steht in Finnland beim FC Haka unter Vertrag. Mit der Nationalmannschaft will er heute (20.00 Uhr MESZ) in Ar-Rayyan im Playoffspiel gegen Costa Rica den Einzug in die WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar schaffen.