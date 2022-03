Ifab : Fußball-Regelhüter für dauerhaft fünf Auswechslungen

Zürich Die Fußball-Regelhüter haben sich dafür ausgesprochen, dass fünf Auswechslungen pro Team und Spiel zukünftig dauerhaft möglich sind.

Es bleibt aber den Ligen oder den Verbänden vorbehalten, die Regelung anzuwenden. So ist die Premier League wieder zum alten Verfahren mit drei Auswechslungen zurückgekehrt, was beispielsweise Liverpool-Coach Jürgen Klopp kritisiert und auf die hohe Belastung verweist. Vor allem die kleineren Clubs waren gegen fünf Auswechslungen, weil sie darin einen Vorteil für die Top-Vereine sahen. In der Bundesliga wurde die Regelung direkt nach dem Neustart nach der Corona-Pause eingeführt und beibehalten.