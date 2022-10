Fußball : Fußball-Rheinlandliga: FC Hochwald Zerf bittet zum Gipfeltreffen und verliert Sportlichen Leiter

Ob die Jungs der SG Hochwald auch wieder etwas zu jubeln haben? Es geht gegen Koblenz. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Fußball-Rheinlandliga: In der Partie des FC Hochwald Zerf gegen den FC Cosmos Koblenz trifft der Zweite auf den Ersten – beide Teams haben gleich viele Punkte. Mehr Topspiel geht nicht.

FC Hochwald Zerf – FC Cosmos Koblenz (Samstag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Hentern)

Ausgangslage: Die punktgleichen Hochwälder freuen sich auf das Kräftemessen mit den (leicht) favorisierten Koblenzern und auf viele Zuschauer. Mit Zerf und Cosmos treffen zwei absolute Top-Teams aufeinander, die bislang in der Offensive und Defensive (jeweils nur sieben Gegentore in elf Spielen bedeuten Liga-Bestwert) brillieren. Fabian Mohsmann möchte sich auf das Sportliche konzentrieren und konstatiert: „Cosmos war für mich bereits vor Saisonbeginn der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Koblenz hat finanzielle Möglichkeiten wie sonst kein anderes Team, sucht den kurzfristigen Erfolg und ist mit Ex-Profis besetzt. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir uns vor unseren Fans fußballerisch nicht verstecken werden. Wir haben einen überragenden Lauf und spielen auf Sieg.“

Extra Ein Rücktritt in Zerf Unter der Woche trat mit Ralf Weinacht der Sportliche Leiter des FC Hochwald Zerf mit sofortiger Wirkung zurück und nennt persönliche Gründe: „Ich teile mit, dass ich in der Vorstandstätigkeit bei der SG und in der sportlichen Leitung ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehe. Mein Herz schlägt weiter schwarz-weiß, und ich wünsche den Mannschaften der SGH von Herzen weiterhin maximalen Erfolg – gerade auch vor dem kommenden Spiel“, sagte Weinacht auf TV-Nachfrage. Der 50-Jährige war seit fast acht Jahren dabei und als Sportlicher Leiter auch maßgeblich am Hochwälder Höhenflug beteiligt. Weinacht bleibt weiterhin als Geschäftsführer des FC Zerf erhalten, aber tritt aus dem SG-Vorstand zurück. ⇥(VA)

Der FC Zerf hat von 14 Pflichtspielen nur zwei verloren und möchte die alleinige Tabellenführung zurückerobern. Dafür waren die Voraussetzungen unter der Woche gut, da 20 Jungs im Training zur Verfügung standen. Koblenz spielte zuletzt gegen den Tabellendritten Wissen 2:2, wurde in dieser Saison jedoch noch nicht besiegt.

Personal: Tim Thielen wird noch eine Woche ausfallen, während Benedikt Haas (nach Kreuzbandriss) erst zur Rückrunde wieder einsteigen wird.

VfB Wissen – SG Schneifel (Samstag, 16 Uhr, Wissen)

Ausgangslage: Die SG Schneifel hat laut Trainer Stephan Simon beim 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen Aufsteiger Niederroßbach einen weiteren Schritt in der Entwicklung absolviert. „Wir freuen uns natürlich jetzt auf das Topspiel in Wissen und hoffen, dass wir durch den vergangenen Sieg mit etwas Rückenwind dort antreten können. Danach folgt das Spiel gegen Zerf, es sind also jetzt die Wochen der Wahrheit für uns“, blickt Simon auf das kommende Spiel voraus. Bei einem der härtesten Konkurrenten in der Liga wird sich dann auch zeigen, ob die Schneifel-SG das Zeug hat, auch gegen die Topteams der Liga zu bestehen.

Personal: Definitiv ausfallen werden Christian Babendererde (Pferdekuss) und Samuel Szillat (Bandscheibenvorfall). Fabian Reusch und Nicolas Görres (beide Sprunggelenksverletzung) sind noch fraglich. Vollständig genesen und im Kader sind hingegen Michael Schüler und Simon Reetz.

TSV Emmelshausen – FSV Salmrohr (Samstag, 17.30 Uhr, Emmelshausen)

Ausgangslage: Hätte vor der Saison jemand behauptet, dass der FSV Salmrohr nach elf Ligaspielen auf Rang fünf steht, nur die wenigsten hätten dieser Behauptung zugestimmt. In Rekordzeit ist es Trainer Frank Meeth gelungen, aus seinem komplett neu zusammengewürfelten Spielermaterial ein echtes Team zu formen. Gleich fünf der letzten sechs Ligaspiele konnten die Salmtaler für dich entscheiden. Nun wartet beim TSV Emmelshausen, der noch immer punktlos auf dem letzten Platz rangiert, eine Pflichtaufgabe auf den FSV. „Wir werden den Gegner trotz der Tabellensituation nicht unterschätzen und hochkonzentriert dort auftreten“, meint Frank Meeth, Coach des FSV Salmrohr.

Personal: Raphael Klotz ist nach auskurierter Krankheit wieder fit. Leon Schmid (krank) und Oliver Mennicke (Schlag aufs Knie) sind zwar fraglich, jedoch auf dem Weg der Besserung. Zudem hat der FSV in der vergangenen Woche mit Charles William Ferris einen neuen Spieler verpflichtet, der bereits seit einigen Wochen im Training dabei war. „Er ist ein großer Abwehrspieler, der das Zeug hat, uns weiterzuhelfen. Aktuell geben wir ihm noch etwas Zeit, aber er ist eine gute Alternative“, so Meeth.

SGE Mendig – FV Morbach (Samstag, 17.30 Uhr, Mendig)

Ausgangslage: Die FV Morbach erlebt aktuell eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem Derbysieg über Tarforst folgte der Coup beim damaligen Tabellenführer in Zerf. Nach den zwei starken Auftritten wurde die FVM im Heimspiel gegen Metternich dann aber gleich drei Mal eiskalt erwischt. In Mendig möchte Morbach nun wieder zurück in die Erfolgsspur, um sich weiterhin im oberen Tabellendrittel zu etablieren. „Wir müssen in Mendig mal über 90 Minuten richtig geil darauf sein, das Spiel zu gewinnen. Wir wissen die Leistungen der letzten Wochen schon einzuordnen und sind noch ein wenig auf der Suche nach der nötigen Konstanz“, sagt Thorsten Haubst, Trainer der Morbacher.

Personal: Personell wird sich bei den Hunsrückern im Vergleich zur Vorwoche nichts ändern. Koffi Kanga und Matthias Haubst werden auch beim Gastspiel in Mendig weiterhin ausfallen.

FC Bitburg – FSV Trier-Tarforst (Samstag, 18 Uhr, Kunstrasenplatz Bitburg)

Ausgangslage: Mit Bitburg und Tarforst treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander, die beide zuletzt erfolgreich waren. Dabei geht die Favoritenrolle an die formstarken Bierstädter, obwohl die Statistik gegen die von Fabian Ewertz trainierte Mannschaft spricht: In vier Duellen mit den Trierer Höhenkickern gab es bislang drei Niederlagen und ein Remis. Der FCB grüßt aus dem vorderen Tabellendrittel und strotzt nach drei Pflichtspielerfolgen (13:3 Tore) in Serie vor Selbstbewusstsein. „Tarforst hat sich zuletzt den Frust von der Seele geschossen und ist ein schwieriger Gegner. Normalerweise wären wir der Underdog. Aber wir sind gut drauf, haben zu defensiver Stärke gefunden und gehen als Favorit ins Derby“, sagt Ewertz, der sich in den Herbsturlaub verabschiedet und die kommenden beiden Spiele von Co-Trainer Christian Hoffmann vertreten wird. Das 0:4 im Vorsaison-Heimspiel gegen den FSV ist noch immer die höchste Niederlage seit dem Aufstieg.

Luca Herrig und Luca Merling dürften besonders motiviert in den Schlagabtausch gehen, da beide Akteure erst im Sommer aus der Bierstadt nach Tarforst wechselten. Der FSV feierte vorigen Sonntag beim 6:0 gegen die SG Altenkirchen einen Befreiungsschlag und möchte auswärts nachlegen, um sich aus dem Mittelfeld weiter nach vorne zu pirschen. FSV-Trainer Holger Lemke betont: „Der Kantersieg ist nur etwas wert, wenn wir gegen Bitburg direkt nachlegen. Das wird ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir auch auswärts bestehen und ein gutes Gesicht zeigen wollen. Bitburg ist körperlich robust, hat eine gute Offensive und präsentiert sich sehr stabil.“ Unter der Woche setzte es für den FSV eine 0:4-Testspielniederlage gegen Regionalligist Eintracht Trier, bei der die Fehlerquote laut Lemke zu hoch gewesen sei.

Personal: Bitburg geht angeschlagen in die Partie, da Pascal Müller (MRT am Knie brachte die Erkenntnis, dass das vordere Kreuzband angerissen ist), Nico Fuchs (Schulter), Shend Krasnici (Knie) und Andrew Salter (Muskelfaserriss) ausfallen werden. Hinter dem Einsatz von Kevin Fuchs (Schulter) stehen Fragezeichen. Tarforst muss mit Kader Toure (erkrankt) einen neuen Ausfall verkraften, während Adrian Ziewers (studienbedingt) fraglich ist.

FSG Ehrang – TuS Mayen (Sonntag, 15 Uhr, Pfalzel)

Ausgangslage: Als Aufsteiger spielt die FSG Ehrang bislang eine mehr als respektable Saison in der Rheinlandliga. Drei der vergangenen vier Spiele konnte Ehrang für sich entscheiden. Lediglich beim Titelfavoriten Cosmos Koblenz ging die FSG als Verlierer vom Platz. Zuletzt überzeugten die ohnehin offensivstarken Ehranger auch in der Defensive. Zwei Mal gelang es dem Aufsteiger, einen Sieg ohne Gegentreffer einzufahren. „Aktuell sind wir sehr zufrieden mit dem gesamten Saisonverlauf. Mit Mayen erwartet uns eine weitere lösbare Aufgabe. Dennoch sind wir in der Findungsphase, da wir die Gegner in der Liga noch nicht genau kennen. Wir wissen aber auch, dass wir gut genug sind, gegen Mayen zu gewinnen“, meint Kevin Schmitt, Coach der FSG.