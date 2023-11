Rheinland-Liga Das Derby mit der extra Portion Brisanz

Ausgangslage: Mit dem 1:3 am vergangenen Sonntag in Morbach riss zwar die sagenhafte Serie der Schneifeler von zehn Pflichtspielsiegen hintereinander, durch das 3:2 am Mittwoch im Rheinlandpokal-Achtelfinale beim ambitionierten Mitte-Bezirksligisten SG Mendig/Bell folgte aber bereits wieder das nächste Erfolgserlebnis (3:2). „So weit oben in der Tabelle gefällt es uns schon ganz gut. Deshalb wollen wir nun den nächsten Heimsieg einfahren“, unterstreicht Spielertrainer Stephan Simon. Ein Blick in die Vergangenheit gibt ihm aber ein mulmiges Gefühl: Die Gäste aus Malberg, Rosenheim, Elkenroth und Kausen stellten die Sportgemeinschaft immer mal wieder vor Probleme und gewannen so etwa in der vergangenen Saison beide Spiele mit 3:1.