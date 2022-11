Fußball : WM-Gastgeber, Gewinner und deutsches Abschneiden seit 1930

2014, Brasilien, Rio de Janeiro: Mario Götze aus Deutschland hält nach der Siegerehrung bei der WM den Pokal in der Hand. Er schoss im Finale gegen Argentinien das entscheidende Tor. Foto: dpa/Marcus Brandt

Welches Land lud 1970 zum WM-Fest ein? Wie oft hat Italien eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen? Wie schwer ist der Pokal? Und wann flog die deutsche Elf schon im Achtelfinale raus? Hier gibt es die Fakten.

Die bekannteste Trophäe der Sportwelt durfte Franz Beckenbauer im Jahr 1974 als erster Weltmeister-Kapitän in den Himmel recken. Vier Jahre nachdem der alte Jules-Rimet-Pokal in den Besitz des damals dreimaligen Weltmeisters Brasilien übergegangen war, gab es ein neues Objekt der Begierde. Die neue FIFA-Trophäe ist 36,8 Zentimeter groß, 6175 Gramm schwer und bekam bei der Heim-WM 1974 auf seinem Boden gleich «Deutschland» als Weltmeister graviert.

Seitdem der neue Pokal vor 44 Jahren eingeführt wurde, hat ihn kein Land so oft gewonnen wie Deutschland. 1974, 1990 und 2014 feierte das DFB-Team. Argentinien (1978, 1986), Brasilien (1994, 2002) und Italien (1982, 2006) gewannen den Pokal in dieser Zeitspanne jeweils zweimal.

Prämien bei der Fußball-WM

Dossier: Aktuelle Meldungen zur Fußball-WM in Katar 2022

Es geht nicht nur um sportliche Ehren und den WM-Pokal, sondern auch um viel Geld. Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet bei der WM 2022 in Katar Preisgelder in Höhe von umgerechnet rund 444 Millionen Euro* aus. Bei der Endrunde 2018 in Russland waren es 338 Millionen Euro. Der Weltmeister erhält aus dem FIFA-Topf 42 Millionen Euro.