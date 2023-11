Frauenfußball Nach vier Jahrzehnten Herren-Fußball: Gerd Morgen führt „Bolzplatz-Mädels“ zum Erfolg

Sarburg · 40 Jahre hat Gerd Morgen im Herren-Fußball gearbeitet. Seit anderthalb Jahren steht der Trainer bei der FSG Saarburg Serrig in der Frauen-Rheinlandliga an der Seitenlinie – und knüpft an seine Erfolge an.

17.11.2023 , 15:23 Uhr

Jahrelang hat er Männer-Fußballmannschaften trainiert, mittlerweile trainiert er die Damen der FSG Saarburg Serrig: Gerd Morgen. Foto: TV/Sonja Eich

von Sonja Eich

Für die FSG Saarburg Serrig läuft es in dieser Saison rund. Als einzige Mannschaft sind die Saarburgerinnen in der Rheinlandliga nach neun Spieltagen noch ungeschlagen. Mit 19 Zählern liegt das Team von Trainer Gerd Morgen auf dem vierten Tabellenplatz – punktgleich mit dem FC Urbar und der FV Rübenach auf den Rängen drei und zwei. Nur der SV Rengsdorf – gegen den die FSG 0:0 gespielt hat – steht mit 20 Punkten noch besser da.